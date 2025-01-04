Реакция тренера «Монако» на новость об интересе к Угальде

Главного тренера «Монако» Адольфа Хюттера спросили про интерес клуба к спартаковцу Манфреду Угальде.
– Мировые СМИ пишут, что «Монако» может купить форварда «Спартака» Манфреда Угальде. Вы знакомы с этим футболистом? Вы в нем заинтересованы?
– Я не хочу говорить о слухах. Рынок открыт, мы правда ищем форварда, но я бы не хотел говорить конкретно о каких то фамилиях.
- «Спартак» подписал Угальде в январе 2024 года.
- В этом сезоне он забил 16 голов в 22 матчах.
- Европейские клубы могут купить Угальде за 30 миллионов евро.