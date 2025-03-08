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Тренер «Монако» прояснил сроки восстановления Головина

Сегодня, 00:12

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер ответил на вопрос о травме полузащитника Александра Головина.

«Скоро и он вернется в общую группу. На финишной прямой этого розыгрыша Лиги 1 нам нужен каждый игрок команды.

Высокая конкуренция в команде – это всегда позитивный сигнал для тренера, в этом плане я не являюсь исключением.

Стоит также отметить, что Александр Головин отличается подбором качеств от своих партнеров по позиции и приносит много пользы на поле.

Поэтому я надеюсь, что он будет в заявке на игру с «Анжером» [15 марта] или в матчах, которые нас ждут после международного перерыва«, – сказал Хюттер.

  • Головин не играет с 12 февраля из-за мышечной травмы бедра.
  • Он пропустил 6 матчей «Монако» подряд.
  • В этом сезоне в активе хавбека 3 гола и 1 ассист в 27 встречах.

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Источник: сайт «Монако»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Хюттер Адольф
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