Тренер «Монако» прояснил сроки восстановления Головина

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер ответил на вопрос о травме полузащитника Александра Головина.
«Скоро и он вернется в общую группу. На финишной прямой этого розыгрыша Лиги 1 нам нужен каждый игрок команды.
Высокая конкуренция в команде – это всегда позитивный сигнал для тренера, в этом плане я не являюсь исключением.
Стоит также отметить, что Александр Головин отличается подбором качеств от своих партнеров по позиции и приносит много пользы на поле.
Поэтому я надеюсь, что он будет в заявке на игру с «Анжером» [15 марта] или в матчах, которые нас ждут после международного перерыва«, – сказал Хюттер.
- Головин не играет с 12 февраля из-за мышечной травмы бедра.
- Он пропустил 6 матчей «Монако» подряд.
- В этом сезоне в активе хавбека 3 гола и 1 ассист в 27 встречах.
Источник: сайт «Монако»