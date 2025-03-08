Тренер «Монако» прояснил сроки восстановления Головина

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер ответил на вопрос о травме полузащитника Александра Головина.

«Скоро и он вернется в общую группу. На финишной прямой этого розыгрыша Лиги 1 нам нужен каждый игрок команды.

Высокая конкуренция в команде – это всегда позитивный сигнал для тренера, в этом плане я не являюсь исключением.

Стоит также отметить, что Александр Головин отличается подбором качеств от своих партнеров по позиции и приносит много пользы на поле.

Поэтому я надеюсь, что он будет в заявке на игру с «Анжером» [15 марта] или в матчах, которые нас ждут после международного перерыва«, – сказал Хюттер.