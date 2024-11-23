Тренер «Монако» похвалил Головина

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер отметил игру капитана команды Александра Головина.

Монегаски в пятницу выиграли у «Бреста» со счетом 3:2.

Головин забил на 24-й минуте.

Это его первое голевое действие в сезоне-2024/25.

«Мне понравился настрой моих игроков на второй гол. Это фантастические игровые эпизоды.

Нужно всегда быть готовым вернуть мяч и оказать давление на соперника, потому что он может совершить ошибку.

И это то, что Голо использовал в своих целях. Я, кстати, очень рад, что он смог сыграть решающую роль впервые в сезоне», – сказал Хюттер.

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