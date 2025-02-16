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  • Тренер «Монако» оценил готовность Головина к игре за «Барселону»

Тренер «Монако» оценил готовность Головина к игре за «Барселону»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер дал характеристику своему подопечному – российскому полузащитнику Александру Головину.

«На мой взгляд, Головин – игрок, который может играть в нескольких топ-клубах. Например, в «Барселоне». Там любят техничный футбол, игроков, находящих решения, которые думают о том, как сделать положение команды лучше.

Головин из тех, кто любит и умеет так играть. По-моему, он, безусловно, заиграл бы в «Барселоне». Это было бы моим желанием в будущем.

Мечтать разрешено, да? Никто ведь не запрещает мечтать. Моя задача как тренера – добывать результат. Но вопрос еще и в том, как его добывать, в какой манере. Обращаю внимание на развитие игроков, на прогресс в нашем стиле. Мне это тоже важно. Преуспеем в этом – и результаты придут.

Ну а если мечтать… Когда придет солидное предложение, Головин поговорит с президентом, с гендиректором, со мной. И если он скажет, что хочет перейти, не знаю, в «Ливерпуль» или в какой-то такой клуб – думаю, мы будем готовы к подобной беседе», – сказал Хюттер в интервью для проекта «Западная трибуна» на Okko.

  • Головин с лета 2018 года выступает за «Монако».
  • В этом сезоне 28-летний россиянин провел за клуб 27 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: Спортс''

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16.02.2025 22:18
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Комментарии (5)
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1739733675
Головин даже за Монако играть не готов, не то что в топ-клубах.
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lek!
1739733704
Только если в Барселоне Б ,но не более .
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R_a_i_n
1739733814
Ну какая ему Барселона. Он в Монако забивает раз в пол-года
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fakeid
1739738335
адольф фигни не скажет)
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