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    Хюттер возглавит «Боруссию» М в следующем сезоне. «Айнтрахт» получит 7,5 миллиона

    Адольф Хюттер станет главным тренером менхенгладбахской «Боруссии» в следующем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

    На этом посту 51-летний австриец сменит Марко Розе, который летом возглавит дортмундскую «Боруссию».

    По информации Bild, «Айнтрахт» получит 7,5 миллионов евро отступных за Хюттера. Еще 5 миллионов евро клуб из Франкфурта может получить в качестве бонусов.

    Сообщается, что это рекордная сумма отступных за тренера в истории Бундеслиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Боруссии» М

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