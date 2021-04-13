Хюттер возглавит «Боруссию» М в следующем сезоне. «Айнтрахт» получит 7,5 миллиона

Адольф Хюттер станет главным тренером менхенгладбахской «Боруссии» в следующем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

На этом посту 51-летний австриец сменит Марко Розе, который летом возглавит дортмундскую «Боруссию».

По информации Bild, «Айнтрахт» получит 7,5 миллионов евро отступных за Хюттера. Еще 5 миллионов евро клуб из Франкфурта может получить в качестве бонусов.

Сообщается, что это рекордная сумма отступных за тренера в истории Бундеслиги.