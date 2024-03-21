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    • Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1 – зарплата Энрике почти в 4 раза больше, чем у ближайшего преследователя

    Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1 – зарплата Энрике почти в 4 раза больше, чем у ближайшего преследователя

    Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг тренеров Лиги 1 с самыми большими зарплатами.

    С огромным отрывом лидирует Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ».

    Оклад испанца почти в четыре раза больше, чем у Адольфа Хюттера из «Монако», который занимает в рейтинге второе место.

    1. Луис Энрике («ПСЖ») – 923 250 евро в месяц до уплаты налогов;

    2. Адольф Хюттер («Монако») – 250 тысяч евро;

    3-4. Патрик Виейра («Страсбур») – 220 тысяч евро;

    3-4. Паулу Фонсека («Лилль») – 220 тысяч евро;

    5. Жульен Стефан («Ренн») – 180 тысяч евро.

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии (1)
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    BoevStas1
    1711040098
    Хочу посмотреть зп тренеров РПЛ
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