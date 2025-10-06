Головин может получить в «Монако» нового тренера

«Монако» может уволить Адольфа Хюттера с поста главного тренера во время перерыва на игры сборных в октябре. Клуб начал изучать варианты с назначением нового специалиста на этот пост.
Хюттер возглавляет «Монако» с лета 2023 года.
В последних 5 матчах монегаски одержали 1 победу при 2 ничьих и 2 поражениях.
- Команда занимает 5-е место в Лиге 1 с 13 очками после 7 туров.
- Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел 3 матча за команду в этом сезоне. Сейчас он травмирован.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X