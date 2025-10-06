Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Головин может получить в «Монако» нового тренера

Сегодня, 12:34

«Монако» может уволить Адольфа Хюттера с поста главного тренера во время перерыва на игры сборных в октябре. Клуб начал изучать варианты с назначением нового специалиста на этот пост.

Хюттер возглавляет «Монако» с лета 2023 года.

В последних 5 матчах монегаски одержали 1 победу при 2 ничьих и 2 поражениях.

  • Команда занимает 5-е место в Лиге 1 с 13 очками после 7 туров.
  • Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел 3 матча за команду в этом сезоне. Сейчас он травмирован.

Еще по теме:
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов 1
Агент Головина рассказал о восстановлении игрока
Лига чемпионов. Ничьи «Манчестер Сити» (2:2) и «Ювентуса» (2:2), «Арсенал» победил греков (2:0)
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Хюттер Адольф
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какой игрок «Зенита» помогает адаптации Жерсона
17:21
Григорян раскритиковал назначение пенальти в ворота «Спартака»
17:09
Назван третий претендент на пост главного тренера «Оренбурга»
16:48
1
«Спартак» принял окончательное решение по Станковичу
16:38
8
ФотоПоявилась фотография нового гендиректора «Спартака» в шарфе ЦСКА
16:16
10
Экс-игрок ЦСКА – об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Для меня это однозначно не пенальти»
15:46
1
Стало известно, почему Мовсесьяна не назначили в «Спартак» летом
15:35
3
Абаскаль назвал лучшую команду РПЛ
15:28
1
Дзюба отреагировал на промах с пенальти в матче с «Зенитом»
15:21
Мостовой заявил, что в отставке Станковича нет логики
14:51
2
Все новости
Все новости
Головин может получить в «Монако» нового тренера
12:34
Лига 1. Мбаппе спас «Лилль» от поражения от «ПСЖ» (1:1)
Вчера, 23:38
1
Агент Головина рассказал о восстановлении игрока
2 октября
Мостовой похвалил Сафонова: «Сидя на лавке, выиграл четыре трофея»
1 октября
6
Французский журналист сказал, что ждет Сафонова в «ПСЖ»
30 сентября
3
ФотоСафонов пошутил о статусе запасного в «ПСЖ»
30 сентября
4
Сафонов рассказал об адаптации в «ПСЖ»
30 сентября
2
Российского футболиста назвали достойным победы в «Золотом мяче»
29 сентября
3
Сафонов высказался об отсутствии игровой практики в «ПСЖ»
29 сентября
10
Хвича травмировался перед матчем с «Барселоной»
28 сентября
Лига 1. Гол украинца Забарного принес «ПСЖ» победу над «Осером» (2:0)
28 сентября
9
Лига 1. «Монако» без Головина проиграл «Лорьяну»
27 сентября
Стало известно, как голосовал российский выборщик обладателя «Золотого мяча»
27 сентября
6
Дембеле сообщил, кто первым поздравил его с «Золотым мячом»
27 сентября
Итоги голосования на «Золотой мяч»
27 сентября
Дешам назвал лучший момент в карьере – он связан с Россией
26 сентября
Сафонов рассказал о неожиданной мотивации учить французский язык
25 сентября
2
Бубнов не согласен с «Золотым мячом» Дембеле
25 сентября
5
ФотоСафонов посетил русскую баню в Париже
24 сентября
1
ФотоСафонов и Забарный поучаствовали в совместной фотосессии
24 сентября
12
ФотоОпубликован рейтинг российских футболистов в игре EA FC 26
24 сентября
Семин оценил 12-е место Хвичи в голосовании за «Золотой мяч»
23 сентября
В «Монако» раскрыли диагноз и сроки восстановления Головина
23 сентября
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Марселя»
23 сентября
Главред France Football – о «Золотом мяче» Дембеле: «Конкуренции не было»
23 сентября
В сборной России объяснили ситуацию с травмами Головина
23 сентября
Реакция Месси на «Золотой мяч» Дембеле
23 сентября
Дембеле рассказал, какой фаст-фуд ест после матчей
23 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 