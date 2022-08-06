Адольф Хюттер - статистика
Тренер
|Имя
|Адольф
|Фамилия
|Хюттер
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|2 ноября 1970
|Имя
|Адольф
|Фамилия
|Хюттер
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|2 ноября 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Боруссия
|15
|6
|5
|4
|Дата
|Матч
|06.08.2022
|Боруссия
|3 : 1
|Хоффенхайм
|13.08.2022
|Шальке-04
|2 : 2
|Боруссия
|19.08.2022
|Боруссия
|1 : 0
|Герта
|27.08.2022
|Бавария
|1 : 1
|Боруссия
|04.09.2022
|Боруссия
|0 : 1
|Майнц
|11.09.2022
|Фрайбург
|0 : 0
|Боруссия
|17.09.2022
|Боруссия
|3 : 0
|РБ Лейпциг
|01.10.2022
|Вердер
|5 : 1
|Боруссия
|09.10.2022
|Боруссия
|5 : 2
|Кельн
|15.10.2022
|Вольфсбург
|2 : 2
|Боруссия
|22.10.2022
|Боруссия
|1 : 3
|Айнтрахт
|30.10.2022
|Унион
|2 : 1
|Боруссия
|04.11.2022
|Боруссия
|3 : 1
|Штутгарт
|08.11.2022
|Бохум
|2 : 1
|Боруссия
|11.11.2022
|Боруссия
|4 : 2
|Боруссия