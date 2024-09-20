Тренер «Монако» оценил победу над «Барселоной»

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер подвел итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1).

«Идеальный старт. Фантастическая победа, я рад за команду, за наших болельщиков и за весь клуб.

Прежде всего я горжусь за таких игроков, как 19-летний Бен-Сегир и Аклиуш, которые проводили дебютный матч в турнире, а также за 20-летнего Камара. Именно так мы хотим развиваться в «Монако».

Я очень рад за игроков. Они запомнят эту победу навсегда», – сказал Хюттер.