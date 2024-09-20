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    Тренер «Монако» оценил победу над «Барселоной»

    Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер подвел итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1).

    «Идеальный старт. Фантастическая победа, я рад за команду, за наших болельщиков и за весь клуб.

    Прежде всего я горжусь за таких игроков, как 19-летний Бен-Сегир и Аклиуш, которые проводили дебютный матч в турнире, а также за 20-летнего Камара. Именно так мы хотим развиваться в «Монако».

    Я очень рад за игроков. Они запомнят эту победу навсегда», – сказал Хюттер.

    • Полузащитник Магнес Аклиуш забил первый гол «Монако» на 17-й минуте. Элисс Бен-Сегир и Ламин Камара вышли в стартовом составе и были заменены на 69-й и 46-й минутах соответственно.
    • 12 августа «Монако» разгромил «Барселону» (3:0) в матче предсезонного Кубка Жоана Гампера.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    20.09.2024 08:39
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