Тренер «Монако» оценил победу над «Барселоной»

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер подвел итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1).
«Идеальный старт. Фантастическая победа, я рад за команду, за наших болельщиков и за весь клуб.
Прежде всего я горжусь за таких игроков, как 19-летний Бен-Сегир и Аклиуш, которые проводили дебютный матч в турнире, а также за 20-летнего Камара. Именно так мы хотим развиваться в «Монако».
Я очень рад за игроков. Они запомнят эту победу навсегда», – сказал Хюттер.
- Полузащитник Магнес Аклиуш забил первый гол «Монако» на 17-й минуте. Элисс Бен-Сегир и Ламин Камара вышли в стартовом составе и были заменены на 69-й и 46-й минутах соответственно.
- 12 августа «Монако» разгромил «Барселону» (3:0) в матче предсезонного Кубка Жоана Гампера.