Агент: «В матче с «Барселоной» Головин подтвердил статус лидера «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил игру россиянина в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:1).

«Саша очень рад снова играть в Лиге чемпионов. Он с нетерпением ждал этого момента, как и вся команда.

Саша вышел и сделал то, что просил его главный тренер. Он, безусловно, усилил игру своими острыми действиями в атаке, своими обостряющими передачами. И также хорошо отрабатывал в обороне. Саша подтвердил свой высокий уровень и статус лидера команды», – сказал Клюев.