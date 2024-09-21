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    • Агент: «В матче с «Барселоной» Головин подтвердил статус лидера «Монако»

    Агент: «В матче с «Барселоной» Головин подтвердил статус лидера «Монако»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил игру россиянина в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:1).

    «Саша очень рад снова играть в Лиге чемпионов. Он с нетерпением ждал этого момента, как и вся команда.

    Саша вышел и сделал то, что просил его главный тренер. Он, безусловно, усилил игру своими острыми действиями в атаке, своими обостряющими передачами. И также хорошо отрабатывал в обороне. Саша подтвердил свой высокий уровень и статус лидера команды», – сказал Клюев.

    • Головин в матче с «Барселоной» вышел на замену в перерыве.
    • Александр в «Монако» с 2018 года.
    • В следующем туре ЛЧ «Монако» сыграет с «Динамо» из Хорватии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.09.2024 11:29
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    Комментарии (2)
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    Fialet
    1726916757
    Лидер большую часть игры протиравший скамейку?
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    FCSpartakM
    1726917986
    Лидер, который сидит на банке. А капитанит в матче запасной игрок сборной швейцарии. Коротко об уровни Саши. Кардинально Монако игру не изменило, Барса весь матч играла в 10ом, что сказалось на итоге матча.
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