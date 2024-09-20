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    Головин прокомментировал победу «Монако» над «Барсой»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча с «Барселоной».

    • «Монако» обыграло «Барсу» со счетом 2:1 в 1-м туре Лиги чемпионов.
    • Головин вышел на поле на 46-й минуте встречи.

    «Конечно, Лига чемпионов – это яркие ощущения и эмоции. Никогда не скрывал, что для меня это особый турнир. Очень приятно начать с победы, тем более над таким соперником как «Барселона».

    Какая задача была перед выходом на поле? Понятно, что нужно было добавить остроты в атаке, нужно было создавать моменты. Мы играли в большинстве почти весь матч, необходимо было приложить максимум усилий, чтобы выиграть этот матч и набрать три очка. Когда повели в счете, в каких-то эпизодах нужно было придержать мяч, где-то сыграть понадежнее, хотя у нас были возможности забить еще, могли выиграть и крупнее. Очень рады, что смогли порадовать наших болельщиков победой над «Барселоной», – сказал Головин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2024 14:12
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    Комментарии (11)
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    Fju-2
    1726831259
    "«Монако» обыграло «Барсу» со счетом 1:0 в 1-м туре Лиги чемпионов." 2:1 же?
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    Garrincha58
    1726831555
    если бы не удаление то Барса бы смяла вас
    Ответить
    Нуф-Нуф
    1726832058
    Статья написана по-пьяни.
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    смолов федор
    1726843054
    Манако красавцы
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    zigbert
    1726845247
    Победа над Барсой конечно же весома,даже несмотря на удаление.Однако и Монако не такой уж слабый соперник.
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    gennadiy
    1726846192
    Ёлки палки, как теперь жить то, такое событие на западе?
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    mutabor0992
    1727119360
    Как бы вам эта победа Алексашка, в будущем не аукнулась...С командами из "своей корзины" очки не потеряйте.
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