Головин прокомментировал победу «Монако» над «Барсой»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча с «Барселоной».

«Монако» обыграло «Барсу» со счетом 2:1 в 1-м туре Лиги чемпионов.

Головин вышел на поле на 46-й минуте встречи.

«Конечно, Лига чемпионов – это яркие ощущения и эмоции. Никогда не скрывал, что для меня это особый турнир. Очень приятно начать с победы, тем более над таким соперником как «Барселона».

Какая задача была перед выходом на поле? Понятно, что нужно было добавить остроты в атаке, нужно было создавать моменты. Мы играли в большинстве почти весь матч, необходимо было приложить максимум усилий, чтобы выиграть этот матч и набрать три очка. Когда повели в счете, в каких-то эпизодах нужно было придержать мяч, где-то сыграть понадежнее, хотя у нас были возможности забить еще, могли выиграть и крупнее. Очень рады, что смогли порадовать наших болельщиков победой над «Барселоной», – сказал Головин.