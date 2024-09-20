Тер Стеген объяснил эпизод с удалением у «Барселоны» в игре с «Монако»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген после матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Монако» (1:2) прокомментировал эпизод, приведший к удалению его партнера Эрика Гарсии на 10-й минуте встречи.

«Мы не поняли друг друга в этой ситуации. Мне жаль Эрика, это его расстроило. И мы провели 80 минут в меньшинстве. Мы не поняли друг друга, произошло то, чего не должно происходить ни с кем. В футболе такое бывает.

Поражение болезненное, потому что мы вдесятером делали все, что в наших силах, и пытались набрать очко. Мы пропустили второй гол тогда, когда этого не заслуживали. Мы остались с горьким послевкусием, не набрав ни одного очка.

В Лиге чемпионов нужно побеждать всегда. Такова цель. Постараемся выиграть следующий матч, на своем поле», – сказал тер Стеген в эфире Movistar.