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    • Тер Стеген объяснил эпизод с удалением у «Барселоны» в игре с «Монако»

    Тер Стеген объяснил эпизод с удалением у «Барселоны» в игре с «Монако»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген после матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Монако» (1:2) прокомментировал эпизод, приведший к удалению его партнера Эрика Гарсии на 10-й минуте встречи.

    «Мы не поняли друг друга в этой ситуации. Мне жаль Эрика, это его расстроило. И мы провели 80 минут в меньшинстве. Мы не поняли друг друга, произошло то, чего не должно происходить ни с кем. В футболе такое бывает.

    Поражение болезненное, потому что мы вдесятером делали все, что в наших силах, и пытались набрать очко. Мы пропустили второй гол тогда, когда этого не заслуживали. Мы остались с горьким послевкусием, не набрав ни одного очка.

    В Лиге чемпионов нужно побеждать всегда. Такова цель. Постараемся выиграть следующий матч, на своем поле», – сказал тер Стеген в эфире Movistar.

    • На 10-й минуте тер Стеген отдал пас на Гарсию, который перехватил Такуми Минамино. Испанец тут же зацепил японца рукой и получил красную карточку за фол последней надежды.
    • «Барселона» потерпела первое поражение в официальном матче в сезоне.

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    Источник: Marca

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    20.09.2024 09:46
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    Комментарии (3)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1726814860
    Фактор Флика
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    Garrincha58
    1726831677
    Штеген фиговый ты воротчик вот и всё. Почему ты так долго играешь в Барсе?
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