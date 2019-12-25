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    Тренер «Монтеррея» Мохамед: «Клопп высунул язык и высмеял меня. Это было неуважение»

    Главный тренер «Монтеррея» Антонио Мохамед раскритиковал поведение тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в матче полуфинала клубного ЧМ.

    «Это было неуважение. Он начал выпрашивать желтую карточку, потому что мои игроки, по его мнению, постоянно били Салаха. Когда я сказал, что футболист «Ливерпуля» должен получить красную карточку, он высунул язык и высмеял меня.

    Когда я увидел, сначала рассмеялся, потом разозлился и вышел из себя. Я потерял самообладание. Не помню, что я сказал ему, потому что, когда я говорю на английском, это не я. Не знаю, хорошо я поступил или плохо, но это то, что шло изнутри», – сказал Мохамед, передает Marca со ссылкой на Enganche.

    Клопп передразнил тренера «Монтеррея», требовавшего удалить игрока «Ливерпуля»


    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15379

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Просто у Клоппа язык вообще не убирается, так устроен.

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      Рейтинг: +1423

      Давид59 1 час назад

      Вспомнил! Это уже чёрт те когда было. "Он уважать себя заставил..."

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