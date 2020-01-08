Тренер «Монтеррея» Мохамед: «Клопп высунул язык и высмеял меня. Это было неуважение»

Главный тренер «Монтеррея» Антонио Мохамед раскритиковал поведение тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в матче полуфинала клубного ЧМ.

«Это было неуважение. Он начал выпрашивать желтую карточку, потому что мои игроки, по его мнению, постоянно били Салаха. Когда я сказал, что футболист «Ливерпуля» должен получить красную карточку, он высунул язык и высмеял меня.

Когда я увидел, сначала рассмеялся, потом разозлился и вышел из себя. Я потерял самообладание. Не помню, что я сказал ему, потому что, когда я говорю на английском, это не я. Не знаю, хорошо я поступил или плохо, но это то, что шло изнутри», – сказал Мохамед, передает Marca со ссылкой на Enganche.

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