Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Монтеррея» Мохамед: «Клопп высунул язык и высмеял меня. Это было неуважение»

Тренер «Монтеррея» Мохамед: «Клопп высунул язык и высмеял меня. Это было неуважение»

8 января 2020, 13:16
4

Главный тренер «Монтеррея» Антонио Мохамед раскритиковал поведение тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в матче полуфинала клубного ЧМ.

«Это было неуважение. Он начал выпрашивать желтую карточку, потому что мои игроки, по его мнению, постоянно били Салаха. Когда я сказал, что футболист «Ливерпуля» должен получить красную карточку, он высунул язык и высмеял меня.

Когда я увидел, сначала рассмеялся, потом разозлился и вышел из себя. Я потерял самообладание. Не помню, что я сказал ему, потому что, когда я говорю на английском, это не я. Не знаю, хорошо я поступил или плохо, но это то, что шло изнутри», – сказал Мохамед, передает Marca со ссылкой на Enganche.

Клопп передразнил тренера «Монтеррея», требовавшего удалить игрока «Ливерпуля»


Источник: Marca
Клубный чемпионат мира Ливерпуль Монтеррей Клопп Юрген Мохамед Антонио
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1578482042
Вспомнил! Это уже чёрт те когда было. "Он уважать себя заставил..."
Ответить
DOCTOR PENALTY
1578485028
Просто у Клоппа язык вообще не убирается, так устроен.
Ответить
MaxRnD
1578489125
Райкард было дело когда Фёллеру в морду плюнул - вот это был трэш, а это так, какой-то мелкий троллинг
Ответить
Hektor 84
1578498145
Стукачок
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+