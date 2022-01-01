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Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Футбольные стадионы
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Ню Стэдиум
Майами
26 700
2
Дигнити Хелс Спортс Парк
Карсон, Калифорния
27 000
3
Лос-Анджелес Мемориал Колизеум
Лос-Анджелес
77 500
4
Эстадио Технолоджико
Монтеррей
38 622
5
Люмен Филд
Сиэтл
37 722
6
БиСи Плэйс
Ванкувер
54 500
7
Субару Парк
Честер
18 500
8
Эстадио Олимпико Университарио
Мехико
62 700
9
Ниссан Стэдиум
Нэшвилл
69 143
10
Нипперт
Цинциннати
32 500
11
Снэпдрэгон
Сан-Диего
35 000
12
Эстадио Немесио Диес Риега
Толука
31 000
13
БМО Стэдиум
Лос-Анджелес
22 000
14
Дракс Холл
Сент-Анн
3 500
15
Ацтека
Мехико
87 523
16
Алехандро Морера Сото
Алахуэла
18 895
17
Эстадио Насьонал Челато Уклес
Тегусигальпа
35 000
18
ТД Плейс
Оттава
24 000
19
Чейз Стэдиум
Форт-Лодердейл
21 550
20
Геодис Парк
Нэшвилл
30 000
21
Хейсли Кроуфорд
Порт-оф-Спейн
22 575
22
Феликс Санчес
Санто-Доминго
24 863
23
ТКЛ Стэдиум
Цинциннати
26 000
24
Эстадио Генерал Франсиско Морасан
Сан-Педро-Сула
18 000
25
Эстадио BBVA
Монтеррей
53 529
26
Лос-Андес II
Сан-Мигелито
2 000
27
Тим Хортонс Филд
Гамильтон
23 218
28
Марио Кампосеко
Кецальтенанго
11 220
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