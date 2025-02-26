Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Гол Месси помог «Интер Майами» пройти «Канзас», Шапи заменили во 2-м тайме

«Интер Майами» победил «Канзас Сити» на своем поле со счетом 3:1 в ответном матче первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Хозяева забили три гола в первом тайме, причем два из них в компенсированное время. Лионель Месси отличился на 19-й минуте с передачи Луиса Суареса. На 45+1-й гол забил Тадео Альенде с передачи Жорди Альбы. На 45+3-й еще один мяч в сетку ворот гостей отправил Луис Суарес.

«Канзас Сити» отыграл один мяч на 63-й минуте усилиями Мемо Родригеса.

Известные легионеры хозяев Месси, Суарес, Альба и Серхио Бускетс вышли в стартовом составе. Аргентинца заменили на 69-й минуте, уругвайца и Бускетса – на 81-й, Альба провел полный матч.

Российский нападающий «Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов играл с первых минут и был заменен на 58-й.

«Интер Майами» выиграл первый матч со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где встретится с ямайским клубом «Кавалер».

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Первый раунд

Интер Майами – Спортинг Канзас Сити – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Месси, 19; 2:0 – Альенде, 45+1; 3:0 – Суарес, 45+3; 3:1 – Родригес, 63.

Первый матч – 1:0.

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