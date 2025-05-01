«Интер Майами» с Месси вылетел в полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Интер Майами» проиграл ответный полуфинальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Ванкувер Уайткепс» со счетом 1:3 и не смог выйти в решающую стадию турнира.

Нападающие клуба из Флориды Лионель Месси и Луис Суарес, полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба провели полный матч. Альба забил единственный гол «цапель» в игре.

В финале «Ванкувер Уайткепс» встретится с одним из мексиканских клубов – УАНЛ или «Крус Асуль». Решающий матч турнира пройдет 1 июня.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала. Ответный матч

Интер Майами – Ванкувер Уайткепс – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Альба, 9; 1:1 – Уайт, 51; 1:2 – Вите, 53; 1:3 – Берхальтер, 71.

Первый матч – 0:2.

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