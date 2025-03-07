Стала известна причина, по которой Месси пропустил второй матч «Интера Майами» подряд

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил первый матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с ямайским «Кавальером» (2:0) из-за перенапряжения мышц.

В понедельник он не сыграл и с «Хьюстон Динамо» (4:1) в МЛС.

Ранее на этой неделе тренер «цапель» Хавьер Маскерано заявил: «У Лео нет травм. Проведя несколько матчей, он почувствовал усталость, у него перенапряжение, поэтому мы решили, что он не поедет в Хьюстон».