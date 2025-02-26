Российский футболист сфотографировался с Месси после матча в США

Нападающий «Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов после ответного матча первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ в гостях с «Интер Майами» (1:3) опубликовал на своей странице в соцсети фотографию с форвардом «цапель» Лионелем Месси.

Россиянин подписал снимок: «На двоих у них 8 «Золотых мячей 😂».