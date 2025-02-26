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  • Российский футболист сфотографировался с Месси после матча в США

Российский футболист сфотографировался с Месси после матча в США

Нападающий «Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов после ответного матча первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ в гостях с «Интер Майами» (1:3) опубликовал на своей странице в соцсети фотографию с форвардом «цапель» Лионелем Месси.

Россиянин подписал снимок: «На двоих у них 8 «Золотых мячей 😂».

  • Сулейманов в прошдешей игре вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.
  • Месси забил гол на 19-й минуте и был заменен на 69-й.
  • «Интер Майами» выиграл первый матч 1:0. Команда вышла в следующий раунд, где сыграет с ямайским «Кавалером».

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (3)
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Цугундeр
1740562049
Это стоило того, Мага!!))
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Max-Min-vkontakte
1740562566
во-первых - остроумно, во-вторых - прикоснулся к легенде
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subbotaspartak
1740562904
Карьера удалась...
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