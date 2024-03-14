Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» выйти в 1/4 финала

«Интер Майами» вышел в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ. В ответном матче 1/8 финала «цапли» победили «Нэшвилл» со счетом 3:1.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ассистировал уругвайскому форварду Луису Суаресу при взятии ворот на 8-й минуте. Затем аргентинец отличился сам на 23-й минуте. На 50-й Месси был заменен на Роберта Тэйлора. Последний забил третий гол своей команды на 63-й минуте, причем ему ассистировал Суарес. Уругвайца заменили на 86-й минуте.

Испанский защитник Жорди Альба и его соотечественник полузащитник Серхио Бускетс провели за «Интер Майами» полный матч.

Первая встреча команд завершилась вничью 2:2.

В 1/4 финала «цапли» встретятся с победителем пары «Цинциннати» (США) – «Монтеррей» (Мексика). Там в первой встрече победу в гостях одержал мексиканский клуб со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в ночь на 15 марта по московскому времени.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. Ответный матч

Интер – Нэшвилл – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Суарес, 8; 2:0 – Месси, 23; 3:0 – Тэйлор, 63; 3:1 – Сарридж, 90+3.