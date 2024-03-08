Месси получил удар по икроножной мышце в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил удар шипами по икроножной мышце от защитника «Нэшвилла» Лукаса Макнафтона в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Аргентинец несколько минут находился на газоне, однако смог продолжить игру.

Момент с ударом по ноге Месси в видео находится на отметке 3:10.

«Лео остался на поле до конца игры. Он устал и истощен, поэтому он ходил на массаж. Но с ним все в порядке», – сказал главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.