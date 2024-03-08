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    • Месси получил удар по икроножной мышце в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ

    Месси получил удар по икроножной мышце в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил удар шипами по икроножной мышце от защитника «Нэшвилла» Лукаса Макнафтона в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

    Аргентинец несколько минут находился на газоне, однако смог продолжить игру.

    Момент с ударом по ноге Месси в видео находится на отметке 3:10.

    «Лео остался на поле до конца игры. Он устал и истощен, поэтому он ходил на массаж. Но с ним все в порядке», – сказал главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.

    • Матч закончился вничью 2:2, Месси отметился забитым голом.
    • Ответный матч на поле «Интер Майами» пройдет 13 марта.

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    Источник: Goal

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    Комментарии (1)
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    DeStar
    1709898184
    вот уж новость. футболисту ударили по ноге)
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