Дубль Месси вывел «Интер Майами» в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Интер Майами» выиграл у «Лос-Анджелеса» со счетом 3:1 в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

«Цапли» одержали волевую победу, уступая 0:1 по ходу встречи. Гости открыли счет на 9-й минуте благодаря голу Ааарона Лонга.

Нападающий «Интера» Лионель Месси на 35-й сделал счет равным.

После перерыва хозяева забили еще дважды. На 61-й минуте отличился защитник Ноа Аллен, а на 84-й Месси реализовал пенальти.

Аргентинец провел полный матч, как и испанский защитник клуба из Флориды Жорда Альба. Форвард «Интера» Луис Суарес был заменен на 90+5-й минуте.

В воротах «Лос-Анджелеса» весь матч провел Уго Льорис. Нападающий калифорнийцев Оливье Жиру вышел на замену на 87-й минуте.

«Интер Майами» вышел в полуфинал по сумме двух матчей. Там команда встретится с канадским клубом МЛС «Ванкувер Уайткепс».l

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. Ответный матч

Интер Майами – Лос-Анджелес – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Лонг, 9; 1:1 – Месси, 35; 2:1 – Аллен, 61; 3:1 – Месси, 84 (с пенальти).

Первый матч – 0:1.

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