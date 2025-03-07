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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» победил ямайский клуб, Суарес забил в 3-м матче подряд

Сегодня, 08:18

«Интер Майами» дома победил ямайский «Кавальер» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Голы у хозяев забили Тадео Альенде с паса Серхио Бускетса на 61-й минуте и Луис Суарес на 83-й. Уругвайский форвард забил в 3-м матче подряд. В этом сезоне на его счету также 4 ассиста.

Нападающий американского клуба Лионель Месси не попал в заявку команды на игру.

Экс-игроки «Барселоны» Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес провели полный матч за «Интер».

Ответная игра пройдет 14 марта.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. Первый матч.

Интер Майами – Кавальер – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Альенде, 61; 2:0 – Суарес, 83.

Календарь Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Результаты Кубка чемпионов КОНКАКАФ

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Источник: «Бомбардир»
Кубок чемпионов КОНКАКАФ Кавальер Интер Суарес Луис
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