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    • Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» избежать поражения в Нэшвилле

    Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» избежать поражения в Нэшвилле

    «Нэшвилл» сыграл вничью с «Интер Майами» в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

    В составе хозяев дубль сделал канадец Якоб Шаффельбург. У гостей отличились аргентинец Лионель Месси, который забил ударом из-за пределов штрафной с передачи Луиса Суареса. Затем отличился сам уругваец ударом головой после навеса Серхио Бускетса. Месси, Суарес и Бускетс провели полный матч.

    Ответный поединок пройдет в ночь на 14 марта по московскому времени.

    Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. Первый матч

    Нэшвилл – Интер – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шаффельбург, 4; 2:0 – Шаффельбург, 47; 2:1 – Месси, 52; 2:2 – Суарес, 90+5.

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    Источник: «Бомбардир»

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