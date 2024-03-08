Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» избежать поражения в Нэшвилле

«Нэшвилл» сыграл вничью с «Интер Майами» в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

В составе хозяев дубль сделал канадец Якоб Шаффельбург. У гостей отличились аргентинец Лионель Месси, который забил ударом из-за пределов штрафной с передачи Луиса Суареса. Затем отличился сам уругваец ударом головой после навеса Серхио Бускетса. Месси, Суарес и Бускетс провели полный матч.

Ответный поединок пройдет в ночь на 14 марта по московскому времени.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. Первый матч

Нэшвилл – Интер – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Шаффельбург, 4; 2:0 – Шаффельбург, 47; 2:1 – Месси, 52; 2:2 – Суарес, 90+5.