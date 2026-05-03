«Зенит» обсмеял Гайича, которого Луис Энрике перед голом усадил на пятую точку

Пресс-служба «Зенита» высмеяла третий гол в ворота ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.
Его забил Луис Энрике, предварительно усадив на пятую точку защитника ЦСКА Милана Гайича.
- Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1. У ЦСКА счет открыл воспитанник петербургского футбола Иван Обляков. У «Зенита» помимо Луиса Энрике забил бывший защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть игра в запасе. В 17:00 по московскому времени краснодарцы сыграют на выезде против «Акрона», борющегося за выживание. «Краснодар» защищает титул.
