Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Акрон» и «Краснодар». Игра состоится 3 мая, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Бокоев, Неделчару, Эсковаль, Пестряков, Марадишвили, Джаковац, Хосонов, Беншимол, Дзюба.
Главный тренер: Заур Тедеев
«Краснодар»: Агкацев, Гонсалес, Жубал, Тормена, Оласа, Черников, Ленини, Батчи, Кривцов, Сперцян, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
Источник: «Бомбардир»