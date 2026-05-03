Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Акрон» и «Краснодар». Игра состоится 3 мая, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Бокоев, Неделчару, Эсковаль, Пестряков, Марадишвили, Джаковац, Хосонов, Беншимол, Дзюба.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Краснодар»: Агкацев, Гонсалес, Жубал, Тормена, Оласа, Черников, Ленини, Батчи, Кривцов, Сперцян, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

