Кравцов из «Сочи» не хочет возвращаться в «Зенит»

Два клуба РПЛ заинтересованы в летнем подписании полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова. Речь о «Зените» и «Локомотиве». Москвичи – фавориты.

«В диалоге по полузащитнику находится «Зенит», но игрок не хочет переходить в питерский клуб», – написал источник.