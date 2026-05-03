Кравцов из «Сочи» не хочет возвращаться в «Зенит»

Два клуба РПЛ заинтересованы в летнем подписании полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова. Речь о «Зените» и «Локомотиве». Москвичи – фавориты.
«В диалоге по полузащитнику находится «Зенит», но игрок не хочет переходить в питерский клуб», – написал источник.
- Кравцов играет за «Сочи» с лета 2022 года. Тогда футболиста купили у «Зенита» за 835 тысяч евро.
- В этом сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.
- Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро.
