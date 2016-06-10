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    Слуцкий: «Если человек – российский арбитр, то его уже можно бить»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к судьям.

    – Когда вы тренировали 12-летних мальчишек, говорят, судью даже побили.

    – Правый боковой был нанесен. Я шикарно разбираюсь в боксе.

    – Не можем понять, а что такого вам сделал этот арбитр?

    – Я тогда еще не был женат. Мне показалось, что он ухлестывает за моей девушкой. Поэтому думаю: дай-ка двину ему. А что, для этого какие-то основания нужны?

    – Так можно сказать, всех арбитров можно бить.

    – В принципе, если человек арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не надо, – сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.06.2016 00:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 11 июня 2016, 06:37

      ну карася то низя бить))) карась то нужную икру перед конями мечет)))

      0
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      Рейтинг: +67

      Lenine 10 июня 2016, 15:02

      Даже не читая полностью понятно, что это вырезка самого сочного для подкормки троллей

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2339

      CSKA471 10 июня 2016, 10:49

      Вырезано из контекста, там шутливая форма бескоф

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 июня 2016, 10:35

      Ему бы к психиатору.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 июня 2016, 10:13

      Интервью в стиле Путина, рассчитано на тот же контингент слушателей.

      -2
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 10 июня 2016, 10:09

      Да он прикалывается...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 10 июня 2016, 10:06

      Если в сборной по футболу не получится,то в сборную бокса его!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Se90 10 июня 2016, 09:38

      А если человек - бегемот?

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 июня 2016, 08:57

      Посмотрите тренировки Лени с грушей и вы поймете как он дерется.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 10 июня 2016, 04:35

      Что то трудно представить Слутского и правый боковой

      1
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