Слуцкий: «Если человек – российский арбитр, то его уже можно бить»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к судьям.

– Когда вы тренировали 12-летних мальчишек, говорят, судью даже побили.

– Правый боковой был нанесен. Я шикарно разбираюсь в боксе.

– Не можем понять, а что такого вам сделал этот арбитр?

– Я тогда еще не был женат. Мне показалось, что он ухлестывает за моей девушкой. Поэтому думаю: дай-ка двину ему. А что, для этого какие-то основания нужны?

– Так можно сказать, всех арбитров можно бить.

– В принципе, если человек арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не надо, – сказал Слуцкий.