Полузащитник «Спартака» перешел в клуб Второй лиги

«Спартак» согласовал с «Муромом» трансфер 19-летнего полузащитника Максима Никифорова. По условиям перехода, за московским клубом остается часть прав на футболиста и право приоритетного выкупа.

Никифоров пришел в «Спартак» летом прошлого года. За молодежку красно-белых он провел 31 матч, в которых забил 5 мячей и сделал 3 передачи.

11 дней назад (15 июля) Никифоров сыграл за основу «Спартака» в товарищеском матче с «Насафом» (3:0).

«Муром» выступает в группе «серебро» дивизиона А Второй лиги.

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