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    Спартак М (мол) - расписание

    Город Москва
    Дивизион Россия-Молодежное первенство
    Сайт http://www.spartak.com/
    Стадион Спартак им. Игоря Нетто
    Тренер Вадим Романов
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    5 тур
    		14 апреля, пятница 19:00 Локомотив (мол) 0:1 Спартак М (мол)
    Идет второй тайм
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    6 тур
    		21 апреля, пятница 00:00 Спартак М (мол) Чертаново (мол)
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    7 тур
    		28 апреля, пятница 00:00 Динамо (мол) Спартак М (мол)
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    8 тур
    		5 мая, пятница 00:00 Спартак М (мол) Ростов (мол)
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    9 тур
    		12 мая, пятница 00:00 Краснодар (мол) Спартак М (мол)
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    10 тур
    		19 мая, пятница 00:00 Спартак М (мол) Локомотив (мол)
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