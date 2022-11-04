- 4 ноября 2022
- 22:09 «Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ 8
- 21:45 Фото Ребров отреагировал на волевую победу молодежки «Спартака» над ЦСКА. Во время игры была драка
- 21:03 Игроки молодежки ЦСКА подрались с фанатами «Спартака» во время матча МФЛ 5
- 19:59 «Мы *** коней!». Игрок молодежки «Спартака» Пилипенко вместе с фанатами отпраздновал победу над ЦСКА 19
- 2 сентября 2022
- 23:17 МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик 3
- 23 июня 2022
- 08:59 «СКА-Хабаровск» подписал 20-летнего Муминова из молодежки «Спартака»
- 28 апреля 2021
- 19:46 Видео «В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком» 11
- 29 октября 2020
- 20:48 Арбитра Головко избил бывший вице-президент «Ахмата» 36
- 18:08 «Ахмат» оштрафован на 180 тысяч рублей за избитого рефери 22
- 24 октября 2020
- 12:47 Министр спорта России – об избиении судьи в Грозном: «Это безобразие. Такие вещи недопустимы»
- 11:21 Избитый в Грозном судья: «Нападавший не имел отношения к «Ахмату», знаю точно» 22
- 08:54 «Спартак» – об избиении судьи в Грозном: «Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни» 4
- 00:53 Хусаинов: «Арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают. Футбол – это бизнес» 11