«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на победу одноклубников в матче молодежного первенства против «Спартака» (2:0). Зенитовцы оба гола забили во втором тайме.

«Поздравляю нашу молодежную команду с важной победой над «Спартаком». В этом поколении есть талант. Молодцы, парни», – написал хорват.

Congratulations to our youth team on a important win against Spartak.There is some talent in this generation.Well done boys. @fczenit_en @zenit_spb pic.twitter.com/oVkgpUinp7