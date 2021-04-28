«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на победу одноклубников в матче молодежного первенства против «Спартака» (2:0). Зенитовцы оба гола забили во втором тайме.
«Поздравляю нашу молодежную команду с важной победой над «Спартаком». В этом поколении есть талант. Молодцы, парни», – написал хорват.
- Молодежку «Зенита» тренирует экс-игрок сборной России Константин Зырянов.
- «Зенит» идет в таблице 2-м.
- «Спартак» занимает 4-ю строчку.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Деяна Ловрена