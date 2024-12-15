Болельщики осудили Малафеева за отношения с девушкой на 22 года младше его: вот ее фото

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев начал встречаться с гимнасткой Ангелиной Шкатовой.

Шкатова – серебряный призер Олимпиады-2020 и 3-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

Болельщики негативно восприняли факт, что в паре разница 22 года (Малафееву 45 лет, Шкатовой – 23).

В 2001-2011 годах Малафеев был женат на Марине (в девичестве) Безбородовой, сестре арбитра РПЛ Владислава Безбородова. В 2011 году она погибла в ДТП.

2-й брак Вячеслава был в 2012-2023 годах.

Всего у Малафеева трое детей.

Фото: соцсети Ангелины Шкатовой

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