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  • Болельщики осудили Малафеева за отношения с девушкой на 22 года младше его: вот ее фото

Болельщики осудили Малафеева за отношения с девушкой на 22 года младше его: вот ее фото

15 декабря 2024, 13:29
24

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев начал встречаться с гимнасткой Ангелиной Шкатовой.

Шкатова – серебряный призер Олимпиады-2020 и 3-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.

Болельщики негативно восприняли факт, что в паре разница 22 года (Малафееву 45 лет, Шкатовой – 23).

  • В 2001-2011 годах Малафеев был женат на Марине (в девичестве) Безбородовой, сестре арбитра РПЛ Владислава Безбородова. В 2011 году она погибла в ДТП.
  • 2-й брак Вячеслава был в 2012-2023 годах.
  • Всего у Малафеева трое детей.

Фото: соцсети Ангелины Шкатовой

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Малафеев Вячеслав
Комментарии (24)
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Mirak92
1734260248
Да ему пое...бать на мнение других. Если счастлив, молорик. А критикуют дяди, с ху..ем в руке
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zra78
1734260608
Х.й ровесников не ищет
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Spartak_forv@
1734261475
Ну начал и начал.Вам то что?Вот когда по углам в конце карьеры перестал прыгать-это была проблемка,а тут пофиг вообще
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sochi-2013
1734261919
Ну купил себе молодую 3.14зду. Может себе позволить. Не куклу же резиновую.
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...уефан
1734262189
...всё норм, дышите ровно)...
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Xiko
1734263318
Да кого вообще должно колышить чужая жизнь? ну встречается с моложе себя и чего дальше? Если человек счастлив и живет, чего осуждать? А ну да, точно, как я могу забыть, половина людей забита в стереотипных рамках.
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BRO_football
1734267160
18 есть и ладно. С остальными претензиями пусть идут куда подальше!
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Skull_Boy
1734267396
Открою маленькую тайну, где Славику на всех положить большой и толстый полосатый жезл гаишника, и тем более нахрен ему изюм с прицепами
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СПОРТ 21 века
1734375137
А вот советское время такое только приветствовали. Очень много знакомых у которых разница в отношениях 18-20 и это нормально. Мужчина умнеет позже и встаёт на ноги тоже позже. Женщина в этом смысле более прогрессивное создание. Поэтому неудивительно что возраст разный. Возможно она в 20 соображает как на 30. Такое часто в жизни встречается.
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Алексей-Загибалов-google
1734412520
А по факту и серьёзно это его дело, осуждать человека не за что! Болельщика любят в грязном белье покопаться!
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