Червиченко: «Зенит» в матче с «Акроном» засудили»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что судьи были против «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

«Да, я считаю, что «Зенит» в этом матче засудили. Нельзя отматывать эпизод настолько назад, чтобы увидеть нарушение.

Это говнецо вонючее – отматывать эпизод до момента, когда люди с топорами бегали.

Может, кто-то в сильно в себя поверил и у лидеров на судейском фронте пошли неудачи?» – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

Матч «Зенит» – «Акрон» в поле судил Владимир Москалев.

ЭСК одобрил спорные решения воронежца.

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

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