Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Червиченко: «Зенит» в матче с «Акроном» засудили»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что судьи были против «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

    «Да, я считаю, что «Зенит» в этом матче засудили. Нельзя отматывать эпизод настолько назад, чтобы увидеть нарушение.

    Это говнецо вонючее – отматывать эпизод до момента, когда люди с топорами бегали.

    Может, кто-то в сильно в себя поверил и у лидеров на судейском фронте пошли неудачи?» – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Бывший президент «Спартака» раскритиковал Соболева: «Выходки на уровне гопника» 7
    «Пешка превратится в ферзя»: Червиченко назвал россиянина из «Спартака» с большим будущим 10
    Червиченко в процентах определил вероятность чемпионства «Спартака» 10
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2024 11:58
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ziborock
    1734256459
    Еще как засудили, при чем по правилам!)))
    Ответить
    Mirak92
    1734257390
    Все, досрочно чемпионство Бразилии
    Ответить
    Мордаванин
    1734257803
    даже если изасудили правильно сделали в это болото еслине бросить камень скоро торфянник будет а так может и зашевелится кто кроме жирных куликов
    Ответить
    Опорник1984
    1734258759
    Зенит со своим бюджетом и игроками, обязан Акрон разрывать ещё в первые 30 минут матча.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1734260454
    У приболотного червя такой пукан, что еще долго дымится будет
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1734261619
    Засудили однозначно. Но и играть надо было по чемпионски, а не по спартаковски двадцатилетней выдержки. Гыгыгы
    Ответить
    Борис34684
    1734261750
    Какой же мерзкий этот тип.
    Ответить
    anatolich72
    1734262926
    Дудачок
    Ответить
    almanev
    1734263922
    З-з-зенит зас-с-с-судили... сказал червь и разрыдался
    Ответить
    Игорь доктор
    1734284544
    Когда же эта толстая мерзота устранится???
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 