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    • Канчельскис раскритиковал «Химки»: «Сейчас там непонятные нефутбольные люди»

    Канчельскис раскритиковал «Химки»: «Сейчас там непонятные нефутбольные люди»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Химки» могут вылететь из РПЛ, так как руководители команды верят словам нефутбольных людей.

    «В «Химках» есть руководители, которые мало что понимают в футболе. Много нефутбольных людей вокруг команды вешают лапшу на уши руководителям клуба, и руководители верят, что им говорят... Они так поверят, что вылетят в следующем году.

    Не вижу прогресса в этом клубе, у них тренер – испанец, часто фигурирует агент, который живет в Испании. Ну разве что-то непонятно? Будем делать выводы в конце сезона, а сейчас там непонятные нефутбольные люди.

    Все почему-то лезут в футбол и начинают рассказывать сказки. А футбольных людей мало – нам сложно с ними общаться! Почему эти люди выбирают футбол, а не бокс? Объясните мне, пожалуйста! Я не хожу и не рассказываю, например, про фигурное катание – это не в моей компетенции.

    Нефутбольные люди обучают футбольных людей тому, как правильно жить. Это и происходит в подмосковной команде! Все должны заниматься своим делом», – заявил Канчельскис.

    • «Химки» занимают 13-е место в РПЛ с 16 очками после 18 туров.
    • Инвестору клуба Туфану Садыгову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
    • Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.12.2024 15:55
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Александр.Т.
    1734269605
    Все мы видели как ты занимался в Тоболе что тебя поперли )) кстати подал ли Канчельскис иски он де так орал что будет судиться
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    Spartak_forv@
    1734270077
    Мостовой зашел с чужого аккаунта?)
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    ...уефан
    1734271158
    ...большой футбол - большие деньги и большая возможность получить доступ к этим деньгам. Футбольные люди в конце очереди к этим большим деньгам)...
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    Интерес
    1734278766
    А там когда другие были,в этой "команде-лифте"? Но Селюк сказал,что весь мир за своего подельника Туфана.
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    prtcs
    1734280108
    Все виноваты, а ХОЗЯЕВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ для чего там?
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