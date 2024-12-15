Канчельскис раскритиковал «Химки»: «Сейчас там непонятные нефутбольные люди»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Химки» могут вылететь из РПЛ, так как руководители команды верят словам нефутбольных людей.

«В «Химках» есть руководители, которые мало что понимают в футболе. Много нефутбольных людей вокруг команды вешают лапшу на уши руководителям клуба, и руководители верят, что им говорят... Они так поверят, что вылетят в следующем году.

Не вижу прогресса в этом клубе, у них тренер – испанец, часто фигурирует агент, который живет в Испании. Ну разве что-то непонятно? Будем делать выводы в конце сезона, а сейчас там непонятные нефутбольные люди.

Все почему-то лезут в футбол и начинают рассказывать сказки. А футбольных людей мало – нам сложно с ними общаться! Почему эти люди выбирают футбол, а не бокс? Объясните мне, пожалуйста! Я не хожу и не рассказываю, например, про фигурное катание – это не в моей компетенции.

Нефутбольные люди обучают футбольных людей тому, как правильно жить. Это и происходит в подмосковной команде! Все должны заниматься своим делом», – заявил Канчельскис.

«Химки» занимают 13-е место в РПЛ с 16 очками после 18 туров.

Инвестору клуба Туфану Садыгову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.

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