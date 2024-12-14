Пономарев назвал лучшим тренером России в 2024 году специалиста, вылетевшего из РПЛ

Бывший игрок сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев определил лучшего тренера России в 2024 году.

«Сергей Игнашевич – лучший тренер России в 2024 году. Сергей Николаевич довел «Балтику» до финала Кубка страны. Да, калининградцы вылетели из РПЛ, но играла хорошо.

А что, сильнейший наставник только тот, чья команда возглавляет турнирную таблицу? На первом месте идет «Краснодар», который тренирует Мурад Мусаев. Но у «быков» полно иностранцев в составе. Так же, как у Сергея Семака в «Зените». Если бы российские футболисты играли, я бы их назвал», – сказал Пономарев.

Игнашевич с лета без работы.

Осенью тренера пытались завести в «Крылья Советов».

Сейчас Игнашевича рассматривают «Химки».

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