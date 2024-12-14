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    • Пономарев назвал лучшим тренером России в 2024 году специалиста, вылетевшего из РПЛ

    Пономарев назвал лучшим тренером России в 2024 году специалиста, вылетевшего из РПЛ

    Бывший игрок сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев определил лучшего тренера России в 2024 году.

    «Сергей Игнашевич – лучший тренер России в 2024 году. Сергей Николаевич довел «Балтику» до финала Кубка страны. Да, калининградцы вылетели из РПЛ, но играла хорошо.

    А что, сильнейший наставник только тот, чья команда возглавляет турнирную таблицу? На первом месте идет «Краснодар», который тренирует Мурад Мусаев. Но у «быков» полно иностранцев в составе. Так же, как у Сергея Семака в «Зените». Если бы российские футболисты играли, я бы их назвал», – сказал Пономарев.

    • Игнашевич с лета без работы.
    • Осенью тренера пытались завести в «Крылья Советов».
    • Сейчас Игнашевича рассматривают «Химки».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.12.2024 21:32
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    Комментарии (1)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1734254779
    А у Балтики разве не было иностранцев? Вообще не понятно по каким критериям он судит? Просто Игнашевич - свой-конь-наверное поэтому.
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