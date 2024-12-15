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    • Гвардиола ответил, не жалеет ли о продлении контракта с «Сити»

    Гвардиола ответил, не жалеет ли о продлении контракта с «Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует покидать клуб.

    «Абсолютно не жалею о продлении контракта до 2027 года. Я бы жалел, если бы ушел сейчас. Невозможно оставить ситуацию в таком виде.

    Меня могут уволить, но без шансов, что я уйду в такой ситуации по своей инициативе. Точно не уйду сейчас.

    Когда почувствую время уйти, я уйду. Я никогда не забуду, что был лучшим с этим клубом», – сказал Гвардиола.

    • На этой неделе «Сити» проиграл в ЛЧ «Ювентусу» (0:2).
    • В АПЛ манчестерцы идут 4-ми, отставая от 1-го места на 9 очков.
    • Ближайший соперник – «Манчестер Юнайтед» (сегодня).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sky Sports

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    15.12.2024 12:19
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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1734256292
    Спады происходят неизбежно.В любых клубах и с любыми тренерами
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    ScarlettOgusania
    1734256810
    7 поражений подряд и сам тренер говорит, что МанСити может проиграть гораздо больше...
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