Гвардиола ответил, не жалеет ли о продлении контракта с «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует покидать клуб.

«Абсолютно не жалею о продлении контракта до 2027 года. Я бы жалел, если бы ушел сейчас. Невозможно оставить ситуацию в таком виде.

Меня могут уволить, но без шансов, что я уйду в такой ситуации по своей инициативе. Точно не уйду сейчас.

Когда почувствую время уйти, я уйду. Я никогда не забуду, что был лучшим с этим клубом», – сказал Гвардиола.

На этой неделе «Сити» проиграл в ЛЧ «Ювентусу» (0:2).

В АПЛ манчестерцы идут 4-ми, отставая от 1-го места на 9 очков.

Ближайший соперник – «Манчестер Юнайтед» (сегодня).

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