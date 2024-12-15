Гвардиола ответил, не жалеет ли о продлении контракта с «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует покидать клуб.
«Абсолютно не жалею о продлении контракта до 2027 года. Я бы жалел, если бы ушел сейчас. Невозможно оставить ситуацию в таком виде.
Меня могут уволить, но без шансов, что я уйду в такой ситуации по своей инициативе. Точно не уйду сейчас.
Когда почувствую время уйти, я уйду. Я никогда не забуду, что был лучшим с этим клубом», – сказал Гвардиола.
- На этой неделе «Сити» проиграл в ЛЧ «Ювентусу» (0:2).
- В АПЛ манчестерцы идут 4-ми, отставая от 1-го места на 9 очков.
- Ближайший соперник – «Манчестер Юнайтед» (сегодня).
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