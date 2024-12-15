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    • Тарасова поставила футбол на третье место в списке самых популярных видов спорта в России

    Тарасова поставила футбол на третье место в списке самых популярных видов спорта в России

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что хоккей и фигурное катание в стране популярнее футбола.

    Ранее ВЦИОМ сообщил, что 27% россиян считают главным национальным видом спорта хоккей. Вторую строчку разделили футбол и фигурное катание, получившие по 9% голосов.

    «Какое место фигурное катание занимает по популярности в России? Оно вырвалось вперед! Сейчас мы объективно вторые после хоккея. Просто в России больше любят командные виды спорта.

    Но разве несколько лет назад мы могли стоять рядом с футболом? В России он стоял вообще на первом месте! Но если сейчас так, то дальше фигурное катание вообще может его обогнать! Все потому, что нас смотрят, у нас тоже полные дворцы. Нас все очень любят и знают, ходят на наши выступления. Мы довольны. И это замечательно!» – сказала Тарасова.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    15.12.2024 14:44
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1734263562
    ...ага, это ещё шашечники не подключились! Уж больно время удобное)...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734270808
    Анатольевна живет в своем мире)
    Ответить
    Тинез Розоп
    1734285771
    Ей надо фигурное катание по радио комментировать…
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