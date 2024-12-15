Тарасова поставила футбол на третье место в списке самых популярных видов спорта в России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что хоккей и фигурное катание в стране популярнее футбола.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 27% россиян считают главным национальным видом спорта хоккей. Вторую строчку разделили футбол и фигурное катание, получившие по 9% голосов.

«Какое место фигурное катание занимает по популярности в России? Оно вырвалось вперед! Сейчас мы объективно вторые после хоккея. Просто в России больше любят командные виды спорта.

Но разве несколько лет назад мы могли стоять рядом с футболом? В России он стоял вообще на первом месте! Но если сейчас так, то дальше фигурное катание вообще может его обогнать! Все потому, что нас смотрят, у нас тоже полные дворцы. Нас все очень любят и знают, ходят на наши выступления. Мы довольны. И это замечательно!» – сказала Тарасова.

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