Наумов ответил, кто выиграет сезон РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не сомневается в победе «Зенита» в сезоне РПЛ.

– Можно ли рассматривать «Локомотив» как претендента на чемпионство?

– У нас претендует на чемпионство один клуб – это «Зенит». Они станут чемпионами. Может, «Краснодар» или «Спартак» дадут какую‑то интригу.

У сине‑бело‑голубых сильнее кадровый, организационный и финансовых ресурс. У «Зенита» длинная скамейка, есть вариативность. У них хватит сил, чтобы завершить сезон на первом месте. «Локомотив» же сможет побороться за место в тройке.

Если железнодорожники займут второе или третье место – это будет большой успех, ведь команда очень молодая и только становится на ноги.

25 мая 2025 года «Зенит» отметит столетие – это последний тур РПЛ.

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

Команда борется за 7-й титул РПЛ подряд.

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