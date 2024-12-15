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    Орлов определил главное разочарование первой части сезона

    Комментатор Геннадий Орлов поделился главным разочарованием первой части сезона РПЛ.

    – А что стало для вас главным разочарованием этой части РПЛ?

    – Игра Клаудиньо. Абсолютно непонятно, что с ним стало.

    А вот «Локомотив», например, приятно удивил. Если говорить о дебютантах, то и Тедеев в «Акроне» хорошо работает, и Биджиев – в Махачкале. «Факел» каким был, таким и остался, но там нет никаких приобретений игроков. И что-то происходит с «Ахматом» – им трудно будет выбраться. Как и «Оренбургу».

    • Клаудиньо – самый высокооплачиваемый игрок РПЛ (минимум 5 миллионов евро в год).
    • 27-летний бразилец стоит 17 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Клаудиньо 16 матчей, 5 ассистов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.12.2024 01:05
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    Комментарии (3)
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    Тинез Розоп
    1734247322
    Пи.да у Клавы стёрлась. Давай другую иностранную проститутку…
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    FCSpartakM
    1734252103
    Клаудиньо в приницпе год -полтора за зенит отыграл, уже давно говорил, что он не играет на свою зп и деньги, которые за него заплатили. Но в питере мозги начинают работать только тогда, когда нет результата.
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    zigbert
    1734265984
    Скучно ему без Малкома.
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