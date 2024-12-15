Орлов определил главное разочарование первой части сезона

Комментатор Геннадий Орлов поделился главным разочарованием первой части сезона РПЛ.

– А что стало для вас главным разочарованием этой части РПЛ?

– Игра Клаудиньо. Абсолютно непонятно, что с ним стало.

А вот «Локомотив», например, приятно удивил. Если говорить о дебютантах, то и Тедеев в «Акроне» хорошо работает, и Биджиев – в Махачкале. «Факел» каким был, таким и остался, но там нет никаких приобретений игроков. И что-то происходит с «Ахматом» – им трудно будет выбраться. Как и «Оренбургу».

Клаудиньо – самый высокооплачиваемый игрок РПЛ (минимум 5 миллионов евро в год).

27-летний бразилец стоит 17 миллионов евро.

В сезоне РПЛ у Клаудиньо 16 матчей, 5 ассистов.

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