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    • Солист группы «Руки Вверх!» Жуков высказался о результатах ЦСКА

    Солист группы «Руки Вверх!» Жуков высказался о результатах ЦСКА

    Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков оценил выступление ЦСКА в этом сезоне. Московская команда после 18 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

    «Как любой человек, который болеет за ЦСКА, хочу большего. Понимаю, что предстоит много работы. Это же целый комплекс, который на сборах нужно попробовать отработать, выполнить.

    Приход новых людей и все прочее – небыстрый процесс. Мы все хотим большего, но предстоит большая работа. Надеемся, что мы обязательно зайдем в тройку», – сказал Жуков.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2024 14:38
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    Комментарии (3)
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    DMитрий
    1734267830
    «Как любой человек, который любит музыку, хочу большего. Понимаю, что предстоит много работы. Это же целый комплекс, который нужно попробовать отработать, выполнить. С.у.к.а, прошу, не пой больше!»
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    Тинез Розоп
    1734283549
    Пока Кастрюлька с Вами , то не видать Вам даже третьего места. Сена с овсом Вам…
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