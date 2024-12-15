Солист группы «Руки Вверх!» Жуков высказался о результатах ЦСКА

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков оценил выступление ЦСКА в этом сезоне. Московская команда после 18 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Как любой человек, который болеет за ЦСКА, хочу большего. Понимаю, что предстоит много работы. Это же целый комплекс, который на сборах нужно попробовать отработать, выполнить.

Приход новых людей и все прочее – небыстрый процесс. Мы все хотим большего, но предстоит большая работа. Надеемся, что мы обязательно зайдем в тройку», – сказал Жуков.

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