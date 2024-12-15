Газзаев оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался об игре «Спартака» в первой части сезона.

«Впечатлили последние игры «Спартака». Считаю, в них команда Станковича показала по-настоящему чемпионскую игру, чего не скажешь об остальных претендентах на золото.

Если красно-белые сохранят свою форму и игровой тонус, то шансы на титул будут очень серьезные», – сказал Газзаев.

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает 3-е место в турнирной таблице.

Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 2 очка.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов