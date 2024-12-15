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    Газзаев оценил шансы «Спартака» на чемпионство

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался об игре «Спартака» в первой части сезона.

    «Впечатлили последние игры «Спартака». Считаю, в них команда Станковича показала по-настоящему чемпионскую игру, чего не скажешь об остальных претендентах на золото.

    Если красно-белые сохранят свою форму и игровой тонус, то шансы на титул будут очень серьезные», – сказал Газзаев.

    • «Спартак» после 18 туров РПЛ занимает 3-е место в турнирной таблице.
    • Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 2 очка.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2024 14:16
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    Комментарии (6)
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    Spartak_forv@
    1734261624
    Орденоносец - очевидность
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    Литейный 4 (returned)
    1734261757
    Без шансов. Варианты для них в промежности 6-10 места. Выбирайте! Гыгыгы
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    Интерес
    1734265290
    Если предположить, что мы имеем ввиду, то возможна вероятность неизбежности случайного,иначе может быть наоборот...
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    oyabun
    1734266168
    А остался хоть кто нибудь в футбольном мире России, кто не оценил ещё шансы Спартака на чемпионство? И дня не проходит без подобных заголовков. Главное все с таким умным видом рассказывают нам очевидные вещи.
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    FCSpartakM
    1734282455
    Та же самая песня, что была в первый сезон Абаскаля. Команда шла на втором, хоть и отрыв был серьезный от зенита , но каждый высказал, что Спартак будет бороться за первую строчку. В итоге в первой же игре с Уралом судья намудрил и команда посыпалась. Какой смысл задавать такие вопросы. если непонятно еще кто и как выйдет из отпуска.
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