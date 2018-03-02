Молодежное первенство. «Зенит» и «Амкар» сыграли вничью

Встреча «Зенита» и «Амкара» в рамках 21 тура молодежного первенства РФПЛ завершилась со счетом 1:1.

Команды сохранили пятое и 11 место в турнирной таблице соответственно.

Матч главных команд состоится завтра в 16:30 по московскому времени. Ранее пресс-служба петербургского клуба пригласила болельщиков на игру, опубликовав видео с Роберто Манчини, ходящим по льду в шортах.

Молодежное первенство РФПЛ. 21-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Амкар (Пермь) – 1:1 (0:0)

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Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ