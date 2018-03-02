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    Молодежное первенство. «Зенит» и «Амкар» сыграли вничью

    Встреча «Зенита» и «Амкара» в рамках 21 тура молодежного первенства РФПЛ завершилась со счетом 1:1.

    Команды сохранили пятое и 11 место в турнирной таблице соответственно.

    Матч главных команд состоится завтра в 16:30 по московскому времени. Ранее пресс-служба петербургского клуба пригласила болельщиков на игру, опубликовав видео с Роберто Манчини, ходящим по льду в шортах.

    Молодежное первенство РФПЛ. 21-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Амкар (Пермь) – 1:1 (0:0)

    Календарь молодежного первенства РФПЛ

    Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2018 15:52
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