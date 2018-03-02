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    «Зенит» пригласил болельщиков на матч с «Амкаром», показав гуляющего по льду в шортах Манчини

    Пресс-служба «Зенита» призвала болельщиков прийти на матч 21 тура РФПЛ с «Амкаром».

    В твиттере сине-бело-голубых появилась видеозапись, на которой главный тренер команды Роберто Манчини ходит по льду в шортах при -12.

    «Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на «Зенит» – «Амкар», – говорится в описании ролика.

    Встреча состоится завтра в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    02.03.2018 14:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 марта 2018, 22:32

      Они определились в футбол или хоккей будут играть?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 18:57

      а еще бы как он в шезлонге загорает в такую погоду))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 марта 2018, 17:47

      манчини уже раздели Уже не знают чем заманить людей

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Полная Канистра 2 марта 2018, 22:32

      хлеба и зрелищ во веки веков!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 марта 2018, 16:38

      Безветренно , солнце в зените , Т на солнце около 0 . В чем прикол ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > 2 марта 2018, 18:36

      На какой машине? Он стоит на реке "Нева",как туда машина проедет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > 2 марта 2018, 19:18

      Там нет съезда на реку. Пришлось бы крюки наворачивать,это уже не говоря о том,что там выбоина за выбоиной, т.к. в порту всегда кипит работа и плавают суда,что делает лёд бугристым.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      klyukin 2 марта 2018, 15:04

      а в прорубь!

      3
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > klyukin 2 марта 2018, 18:15

      слааааааабооооо!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 марта 2018, 14:57

      А в чём, собственно, фишка? На селтике было -17. Внутри +17. Один минус - гардероба нет, тесновато в верхней одежде

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 2 марта 2018, 14:36

      Для Роберто - экзотика. Будет что внукам показать.

      4
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 2 марта 2018, 14:30

      хм, а чего на Зенит-Арене то бояться, там же крыша?
      В ноябре по крайней мере были там без верхней одежды)

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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > VGreen 2 марта 2018, 18:18

      А в марте будут и без нижней одежды.

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