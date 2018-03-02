«Зенит» пригласил болельщиков на матч с «Амкаром», показав гуляющего по льду в шортах Манчини

Пресс-служба «Зенита» призвала болельщиков прийти на матч 21 тура РФПЛ с «Амкаром».

В твиттере сине-бело-голубых появилась видеозапись, на которой главный тренер команды Роберто Манчини ходит по льду в шортах при -12.

«Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на «Зенит» – «Амкар», – говорится в описании ролика.

Встреча состоится завтра в 16:30 по московскому времени.