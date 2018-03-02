«Зенит» пригласил болельщиков на матч с «Амкаром», показав гуляющего по льду в шортах Манчини

Они определились в футбол или хоккей будут играть?)))
Пресс-служба «Зенита» призвала болельщиков прийти на матч 21 тура РФПЛ с «Амкаром».
В твиттере сине-бело-голубых появилась видеозапись, на которой главный тренер команды Роберто Манчини ходит по льду в шортах при -12.
«Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на «Зенит» – «Амкар», – говорится в описании ролика.
Встреча состоится завтра в 16:30 по московскому времени.
Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на #ЗенитАмкар https://t.co/PoYUPrLOeq pic.twitter.com/Z0AeCOzVDS— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 марта 2018 г.