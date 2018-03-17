Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Амкар», «Зенит» уступил «Динамо»

ЦСКА разгромил «Амкар» в матче 23-го тура РФПЛ, забив пермякам семь безответных мячей. По дублю на свой счет записал нападающие Тимур Жамалетдинов и Федор Чалов.

В еще одной встрече «Зенит» на своем поле проиграл «Динамо».

Россия. Молодежное первенство. 23-й тур

ЦСКА (мол.) – Амкар (мол.) – 7:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Тикнизян, 4; 2:0 – Жамалетдинов, 11; 3:0 – Жамалетдинов, 21; 4:0 – Чалов, 28 (с пенальти); 5:0 – Аушев, 44 (автогол); 6:0 – Леонов, 51; 7:0 – Чалов, 72.

Зенит (мол.) – Динамо (мол.) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Евгеньев, 64; 0:2 – Лацевич, 68.

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Турнирная таблица молодежного первенства