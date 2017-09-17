Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Амкаром», гости заработали два удаления

В матче 10-го тура молодежного первенства чемпионата России «Локомотив» одержал волевую победу над «Амкаром» – 2:1.

Отметим, что гости провели второй вдевятером после двух удалений в первом тайме.

После этой победы «Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 10-й тур

Локомотив (мол.) – Амкар (мол.) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вазитдинов, 12; 1:1 – Рубцов, 76; 2:1 – Дорофеев, 82.

Удаления: нет – Гусейнов, 8; Шуханцев, 44.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства