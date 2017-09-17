Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Амкаром», гости заработали два удаления

И чего там вырывать при минус двух игроках соперника ?!
В матче 10-го тура молодежного первенства чемпионата России «Локомотив» одержал волевую победу над «Амкаром» – 2:1.
Отметим, что гости провели второй вдевятером после двух удалений в первом тайме.
После этой победы «Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице.
Чемпионат России. Молодежное первенство. 10-й тур
Локомотив (мол.) – Амкар (мол.) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Вазитдинов, 12; 1:1 – Рубцов, 76; 2:1 – Дорофеев, 82.
Удаления: нет – Гусейнов, 8; Шуханцев, 44.
Календарь молодежного первенства