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    Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Амкаром», гости заработали два удаления

    В матче 10-го тура молодежного первенства чемпионата России «Локомотив» одержал волевую победу над «Амкаром» – 2:1.

    Отметим, что гости провели второй вдевятером после двух удалений в первом тайме.

    После этой победы «Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 10-й тур

    Локомотив (мол.) – Амкар (мол.) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вазитдинов, 12; 1:1 – Рубцов, 76; 2:1 – Дорофеев, 82.

    Удаления: нет – Гусейнов, 8; Шуханцев, 44.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2017 18:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 сентября 2017, 19:44

      И чего там вырывать при минус двух игроках соперника ?!

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