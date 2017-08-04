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    Молодежное первенство. «Анжи» и «Ростов» забили четыре гола, «Динамо» разгромило «Амкар»

    В матче 4-го тура молодежного первенства чемпионата России «Анжи» и «Ростов» сыграли вничью, забив четыре гола – 2:2.

    В другой встрече дубль Станислава Лацевича помог «Динамо» разгромить «Амкар» со счетом 4:1.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 4-й тур

    Анжи (мол.) – Ростов (мол.) – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сухомлинов, 50; 1:1 – Алиев, 54; 2:1 – Темуков, 73; 2:2 – Волков, 83.

    Удаление: Юсупов, 80 – нет.

    Динамо (мол.) – Амкар (мол.) – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лацевич, 40; 2:0 – Лацевич, 44; 3:0 – Обольский, 58; 4:0 – Липовой, 72; 4:1 – Жуковский, 90+3.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2017 17:52
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