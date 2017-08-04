Молодежное первенство. «Анжи» и «Ростов» забили четыре гола, «Динамо» разгромило «Амкар»

В матче 4-го тура молодежного первенства чемпионата России «Анжи» и «Ростов» сыграли вничью, забив четыре гола – 2:2.

В другой встрече дубль Станислава Лацевича помог «Динамо» разгромить «Амкар» со счетом 4:1.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 4-й тур

Анжи (мол.) – Ростов (мол.) – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сухомлинов, 50; 1:1 – Алиев, 54; 2:1 – Темуков, 73; 2:2 – Волков, 83.

Удаление: Юсупов, 80 – нет.

Динамо (мол.) – Амкар (мол.) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Лацевич, 40; 2:0 – Лацевич, 44; 3:0 – Обольский, 58; 4:0 – Липовой, 72; 4:1 – Жуковский, 90+3.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства