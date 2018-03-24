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    Молодежки «Амкара» и «Локомотива» сыграют в Перми на «Звезде», хотя основы проведут матч в Черкизово

    Стало известно место проведения матча 24 тура молодежного первенства РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Локомотивом». Встреча состоится 30 марта в Перми на стадионе «Звезда».

    При этом игра основных команд «ввиду несоответствия футбольного поля» будет проведена 31 марта в Москве, на домашнем стадионе железнодорожников.

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Амкар» получил деньги за перенос матча в Москву.

    Источник: ФК «Амкар»

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    24.03.2018 10:05
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 25 марта 2018, 09:15

      Просто какая-то хрень. Если для молодежки поле подходит, то зачем эта головная боль с переносом игры в Москву. Только давать повод для разговоров, что мол Геркус "купил" чемпионство. По мне, так лучше основе поехать в Пермь и всем показать как можно на искусственном газоне выигрывать.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 марта 2018, 15:23

      Ну так кто же будет платить молодежке 20 лямов то?

      0
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      Рейтинг: +58

      борманбек 24 марта 2018, 12:13

      локо покупает чемпионство

      -3
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      Рейтинг: +393

      victosha 24 марта 2018, 11:44

      Похоже, Амкару уже всё по барабану; встречай, ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 марта 2018, 10:45

      Что поделать, если руководство Амкара устроило аукцион на проведение домашних матчей.

      4
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      Рейтинг: -19

      Пестрый > Diesel133 24 марта 2018, 10:54

      Что поделать? а не участвовать в договорняке а то Геркусу это может и аукнутся!

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Пестрый 24 марта 2018, 10:57

      в каком договорняке? это всего лишь перенос места проведения! Если бы Геркус не включился в этот аукцион, Локо пришлось бы в Хабаровск лететь!

      3
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      Рейтинг: -19

      Пестрый > Diesel133 24 марта 2018, 11:02

      Какой нах Хабаровск у этого Амкара на автобус нет денег)) А в договорняке участвуют две стороны Геркус заплатил им за игру деньги а это первый признак договорняка))

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Пестрый 24 марта 2018, 11:08

      как будто ты не слышал про всю эту канитель с переносом игры? Локо уж точно это не нужно было! И в Перми спокойно сыграли бы, если б такая хрень нездоровая не началась!

      1
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Diesel133 24 марта 2018, 14:19

      Предложения на Хабаровск последовало после предлежания Сочи, ибо сху.яли такое вообще происходит.

      2
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 24 марта 2018, 10:40

      Вообще пора перестать спонсировать фут клубы из областного бюджета, пусть ищут спонсоров, нет спонсоров, прощай клуб.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8823

      vladik12 > Тони Монтана Б 24 марта 2018, 10:52

      Тогда будет "прощай, российский футбол". Частным лицам футбол нафиг не нужен. На нем нельзя подняться.

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > vladik12 24 марта 2018, 10:55

      обоснуй, в чем я не прав?

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladik12 24 марта 2018, 12:09

      А как же в АПЛ?

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 > Тони Монтана Б 25 марта 2018, 09:06

      В провинции спонсора не найти. Все более менее прибыльное производство, находится в руках москвичей и питерцев, а им какой смысл вкладываться в заведомо не прибыльный проект.

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 24 марта 2018, 10:29

      Странное решение! Получается для молодёжных команд поле нормальное,а для основы нет??!!На мой взгляд очередное дно в российском футболе пробито!!!

      10
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 24 марта 2018, 10:28

      Просто геркус проплатил только игру основного состава на молодежку тратится геркус не пожелал))

      7
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 марта 2018, 10:21

      Ну, наверное, для молодёжных команд не так важно на каком поле играть, в отличие от основных команд. Всё-таки в основных командах решается судьба еврокубков и места в РФПЛ вообще, и поэтому любые условия могут повлиять на исход матча. А молодёжка играет между собой тупо для галочки, чтоб игровая практика была.
      Примерно так можно объяснить. Но и исключать взятку Амкару от Локомотива тоже нельзя.

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      Рейтинг: +8823

      vladik12 > KLIM777 24 марта 2018, 10:30

      Без ворот.

      4
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > BRO_football 24 марта 2018, 10:53

      Если Геркус дал взятку,то это уголовное дело.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > KLIM777 24 марта 2018, 15:00

      Ну если у Амкара в скором времени будет настолько не хватать денег, что они будут не в состоянии содержать свой стадион, то вполне могут и в коробке сыграть с камнями вместо ворот.
      Эх, прям как я когда-то в детстве во дворе.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 10:14

      У молодежки Локомотива денег нет,да и за чемпионство они не борются.
      Вот пусть бы и молодежь сыграла в Москве,мы же все хотим,что бы подрастало молодое и талантливое поколение ребят,а к ним нет такого бережного отношения,как к основе.

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