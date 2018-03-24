Молодежки «Амкара» и «Локомотива» сыграют в Перми на «Звезде», хотя основы проведут матч в Черкизово

Стало известно место проведения матча 24 тура молодежного первенства РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Локомотивом». Встреча состоится 30 марта в Перми на стадионе «Звезда».

При этом игра основных команд «ввиду несоответствия футбольного поля» будет проведена 31 марта в Москве, на домашнем стадионе железнодорожников.

Ранее «Бомбардир» писал, что «Амкар» получил деньги за перенос матча в Москву.