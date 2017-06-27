Пошкус назначен на пост главного тренера молодежки «Амкара»

В тренерском штабе молодежной команды пермского «Амкара» случились перестановки. Так, отныне пост наставника коллектива будет занимать литовец Робертас Пошкус, известный по выступлениям в РФПЛ в качестве игрока. На этом посту он сменил одного из самых заметных футболистов в истории «Амкара» Константина Парамонова.

Пошкус успел в России поиграть за «Зенит», «Крылья Советов», «Динамо», «Ростов» и «Сибирь». За сборную Литвы провел 47 матчей.

Что касается Парамонова, то он продолжит работу в системе «Амкара».