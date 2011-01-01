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Амкар (мол)
Результаты
Амкар (мол) - результаты матчей
Пермь
Стадион:
Звезда
Сайт:
http://fc-amkar.org/
Тренер:
Робертас Пошкус
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Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Молодежное первенство. 2017/2018
Россия. Молодежное первенство. 2016/2017
Россия. Молодежное первенство. 2015/2016
Россия. Молодежное первенство. 2014/2015
Россия. Молодежное первенство. 2013/2014
Россия. Молодежное первенство. 2012/2013
Россия. Молодежное первенство. Второй этап. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство. 2009
12.05 | 17:30
Амкар (мол)
1 : 0
Ахмат (мол)
05.05 | 11:00
Урал (мол)
0 : 1
Амкар (мол)
28.04 | 14:00
Амкар (мол)
0 : 3
Спартак М (мол)
21.04 | 11:00
Тосно (мол)
4 : 1
Амкар (мол)
13.04 | 14:00
Амкар (мол)
1 : 0
Рубин (мол)
06.04 | 08:00
СКА-Хабаровск (мол)
3 : 2
Амкар (мол)
30.03 | 13:00
Амкар (мол)
1 : 2
Локомотив (мол)
17.03 | 12:00
ЦСКА (мол)
7 : 0
Амкар (мол)
09.03 | 11:00
Амкар (мол)
1 : 0
Арсенал Т (мол)
02.03 | 14:00
Зенит (мол)
1 : 1
Амкар (мол)
10.12 | 09:00
Амкар (мол)
0 : 1
Краснодар (мол)
03.12 | 09:00
Уфа (мол)
0 : 2
Амкар (мол)
23.11 | 12:00
Амкар (мол)
2 : 0
Динамо (мол)
19.11 | 11:30
Ростов (мол)
2 : 0
Амкар (мол)
04.11 | 18:00
Амкар (мол)
0 : 0
Анжи (мол)
28.10 | 14:00
Амкар (мол)
5 : 1
Урал (мол)
20.10 | 14:00
Спартак М (мол)
1 : 1
Амкар (мол)
15.10 | 12:00
Амкар (мол)
5 : 2
Тосно (мол)
30.09 | 11:00
Рубин (мол)
2 : 1
Амкар (мол)
24.09 | 12:00
Амкар (мол)
1 : 0
СКА-Хабаровск (мол)
17.09 | 17:00
Локомотив (мол)
2 : 1
Амкар (мол)
08.09 | 10:30
Амкар (мол)
2 : 0
ЦСКА (мол)
25.08 | 13:00
Арсенал Т (мол)
2 : 2
Амкар (мол)
19.08 | 12:00
Амкар (мол)
0 : 1
Зенит (мол)
13.08 | 10:00
Краснодар (мол)
2 : 1
Амкар (мол)
08.08 | 12:00
Амкар (мол)
0 : 0
Уфа (мол)
04.08 | 16:00
Динамо (мол)
4 : 1
Амкар (мол)
29.07 | 13:00
Амкар (мол)
0 : 0
Ростов (мол)
20.07 | 17:00
Анжи (мол)
2 : 1
Амкар (мол)
15.07 | 14:00
Ахмат (мол)
2 : 1
Амкар (мол)
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